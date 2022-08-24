Власти Азербайджана направят 5 млн манатов на субсидирование поставок нефтепродуктов в Нахчыван

Правительство Азербайджана до конца 2022 года выделит из резервного фонда госбюджета 5 млн манатов на выплату дотаций в связи с расходами на транспортировку нефтепродуктов в Нахчыванскую Автономную Республику.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.
Данные средства получит кабинет министров Нахчыванской АР, которому поручено в течение одного месяца подписать с SOCAR документ о согласовании общих условий поставок бензина и дизтоплива в автономную республику.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
Субсидирование транспортировки нефтепродуктов в Нахчыван будет осуществлено в связи с ростом расходов на их поставку (с 2023 года эта сумма будет включена в общий размер дотации, выделяемой из госбюджета Азербайджана бюджету Автономной республики).
Кроме этого, постановлением кабмина с 1 сентября 2022 года повышаются ставки акцизов на нефтепродукты, произведенные внутри страны. В частности, ставка акциза на бензин марки AI-92 повышается с 42% до 42,5% за 1 тонну, дизельного топлива – с 18% до 18,3% за 1 тонну.
Повышение ставок акцизов обусловлено тем, что на основании решения Тарифного совета Азербайджана от 26 июля 2022 года тариф производителя (SOCAR – ИФ) на производство и продажу нефтепродуктов внутри страны снизился с 695,75 манат до 689,78 манат (за 1 тонну). В связи с этим снизилась сумма акцизного налога, выплачиваемого в госбюджет.
Н.Аббасова, А.Азизов
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