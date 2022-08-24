Италия может свести к нулю потребление российского газа с осени 2024 года - Драги

Италия могла бы полностью отказаться от импорта российского газа с осени 2024 года, заявил в среду председатель совета министров страны Марио Драги.

"Италия может сократить до нуля импорт российского газа с осени 2024 года", - приводит Bloomberg слова Драги.

Он также заявил, что на следующем заседании Совета ЕС будет представлен план Брюсселя по установлению предельных цен на газ.