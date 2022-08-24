Nordgold запустил новую электростанцию на руднике Lefa в Гвинее, capex составил $30 млн

Золотодобытчик Nordgold ввел в эксплуатацию новую электростанцию мощностью 33 МВт на руднике Lefa в Гвинее.

Как говорится в сообщении компании, общие инвестиции Nordgold в данный проект составили $30 млн.

В 2020 году, когда Nordgold только договорился о проектировании и строительстве электростанции, работы оценивались в $23 млн.

Новая мазутная электростанция заменила существующую, что обеспечит снижение потребления топлива для производства электроэнергии на 15% и моторного масла - на 30%, поясняет Nordgold, таким образом, реализация проекта позволит сократить выбросы парниковых газов на 17 тыс. тонн в год.

"Новая электростанция позволит значительно сократить операционные расходы и обеспечит стабильное энергоснабжение рудника Lefa на протяжении всего срока эксплуатации, который на сегодняшний день составляет более 15 лет", - добавляет Nordgold.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером с долей около 52% является Марина Мордашова.