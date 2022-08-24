Nordgold запустил новую электростанцию на руднике Lefa в Гвинее, capex составил $30 млн

Золотодобытчик Nordgold ввел в эксплуатацию новую электростанцию мощностью 33 МВт на руднике Lefa в Гвинее.
Как говорится в сообщении компании, общие инвестиции Nordgold в данный проект составили $30 млн.
В 2020 году, когда Nordgold только договорился о проектировании и строительстве электростанции, работы оценивались в $23 млн.
Новая мазутная электростанция заменила существующую, что обеспечит снижение потребления топлива для производства электроэнергии на 15% и моторного масла - на 30%, поясняет Nordgold, таким образом, реализация проекта позволит сократить выбросы парниковых газов на 17 тыс. тонн в год.
"Новая электростанция позволит значительно сократить операционные расходы и обеспечит стабильное энергоснабжение рудника Lefa на протяжении всего срока эксплуатации, который на сегодняшний день составляет более 15 лет", - добавляет Nordgold.
Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером с долей около 52% является Марина Мордашова.
Алиев: Азербайджан и Казахстан - не только стратегические партнеры, но и союзники
Алиев считает реальным увеличение товарооборота Азербайджана и Казахстана до $1 млрд
Алиев назвал сроки возвращения в Физули первых жителей города
В Азербайджане небольшой суточный рост случаев COVID-19
Кофе подорожал до максимума за 2 месяца из-за засухи в Бразилии
В мире наиболее распространен подвариант штамма коронавируса «омикрон BA.5»
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Военные ряда стран СНГ обсудили реализацию соглашения между РФ и Арменией о создании Объединенной региональной системы ПВО на Кавказе
Азербайджан и Россия стали победителями «Кубка моря»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
Caspian Energy Club дал старт голосованию конкурса «Brand Award Azerbaijan»
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ