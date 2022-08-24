Президенты Азербайджана и Казахстана подписали декларацию об углублении союзнического взаимодействия

Азербайджан и Казахстан подписали пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

Документы подписаны по итогам переговоров между президентами Азербайджана и Казахстана Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым в среду в Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, лидеры двух страны подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия и Комплексную программу развития сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном на 2022–2026гг.

Кроме этого, между сторонами подписаны следующие документы: соглашение между правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве; План сотрудничества между МИДами Азербайджана и Казахстана на 2023–2024гг; Программу по культурному сотрудничеству на 2022-2025гг; Протокол об установлении побратимских связей между городами Шуша и Туркестан.

Также подписаны: Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий; Меморандум о взаимопонимании между о сотрудничестве в области транспорта; Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области транзитных грузоперевозок.

Р.Ахмедов