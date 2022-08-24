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ТЭК 24.08.2022 17:18

Французские газохранилища заполнены на 88%

Глава французского комитета по регулированию энергетики (CRE) Эмманюэль Варгон заявила, что газовые хранилища Франции на сегодня заполнены на 88%.

"Хранилища заполнены несколько выше 88%, что является вполне корректным результатом. Он лучше, чем у наших европейских соседей. Наша цель - 100% заполнения к началу зимы. Мы совершенно уверены, что добьемся этого", - сказала Варгон в среду в эфире телеканала BFMTV.

Она предупредила о необходимости проявлять бдительность в вопросах газоснабжения, упомянув об остановке газопровода "Северный поток" для обслуживания. Вместе с тем председатель CRE заверила, что делается всё необходимое, чтобы Франция могла пройти зимний период при надежном снабжении и приемлемых ценах.

При этом Варгон указала на важность повсеместной экономии энергии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГАЗ, ХРАНИЛИЩА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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