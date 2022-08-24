Французские газохранилища заполнены на 88%

Глава французского комитета по регулированию энергетики (CRE) Эмманюэль Варгон заявила, что газовые хранилища Франции на сегодня заполнены на 88%.
"Хранилища заполнены несколько выше 88%, что является вполне корректным результатом. Он лучше, чем у наших европейских соседей. Наша цель - 100% заполнения к началу зимы. Мы совершенно уверены, что добьемся этого", - сказала Варгон в среду в эфире телеканала BFMTV.
Она предупредила о необходимости проявлять бдительность в вопросах газоснабжения, упомянув об остановке газопровода "Северный поток" для обслуживания. Вместе с тем председатель CRE заверила, что делается всё необходимое, чтобы Франция могла пройти зимний период при надежном снабжении и приемлемых ценах.
При этом Варгон указала на важность повсеместной экономии энергии.
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