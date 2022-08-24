Товарооборот Азербайджана и Казахстана может достичь $1 млрд - Токаев

Правительствам Азербайджана и Казахстана следует довести объем взаимной торговли до $1 млрд в ближайшее время, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В ходе переговоров в расширенном формате с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду в Баку Токаев заявил, что прибыл в Азербайджан с особой миссией - для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень.
"Радует, что в последние годы объем торговли значительно вырос, практически в три раза. Но хотел бы заметить, что это, конечно же, не повод заниматься самоуспокоением, полагаю, что возможности наращивания торговли имеются. Правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли между нашими странами до $1 млрд", - сказал Токаев, слова которого приводятся в распространенном его пресс-службой сообщении.
Президент Казахстана также обратил внимание на благоприятные перспективы для развития гуманитарного сотрудничества.
"Полагаю, что в следующем году по договоренности между правительствами наших стран мы могли бы провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане. Большой интерес сохраняется к вашей культуре. Мы с большим удовольствием могли бы принять выдающихся представителей азербайджанской культуры в нашей стране", - добавил он.
Цены на нефть перешли к росту перед публикацией доклада Минэнерго США
ВБ выделил Казахстану 346 млн евро на восстановление экономики после пандемии
Италия может свести к нулю потребление российского газа с осени 2024 года - Драги
В мире наиболее распространен подвариант штамма коронавируса «омикрон BA.5»
Число случаев COVID-19 в мире превысило 597,5 млн - университет Хопкинса
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Макрон предупредил правительство о завершении периода «изобилия и беззаботности»
Великобритания снизила импорт из РФ до минимума за всю историю наблюдений, впервые не завозила топливо
Венгрия выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club дал старт голосованию конкурса «Brand Award Azerbaijan»
Банк Республика и Нидерландский Банк Развития подписали кредитное соглашение на сумму 20 миллионов долларов.
Банк Республика запустил бесконтактные платежи «Google Pay».
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ