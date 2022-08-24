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Внешняя политика 24.08.2022 15:19

Товарооборот Азербайджана и Казахстана может достичь $1 млрд - Токаев

Правительствам Азербайджана и Казахстана следует довести объем взаимной торговли до $1 млрд в ближайшее время, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров в расширенном формате с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду в Баку Токаев заявил, что прибыл в Азербайджан с особой миссией - для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень.

"Радует, что в последние годы объем торговли значительно вырос, практически в три раза. Но хотел бы заметить, что это, конечно же, не повод заниматься самоуспокоением, полагаю, что возможности наращивания торговли имеются. Правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли между нашими странами до $1 млрд", - сказал Токаев, слова которого приводятся в распространенном его пресс-службой сообщении.

Президент Казахстана также обратил внимание на благоприятные перспективы для развития гуманитарного сотрудничества.

"Полагаю, что в следующем году по договоренности между правительствами наших стран мы могли бы провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане. Большой интерес сохраняется к вашей культуре. Мы с большим удовольствием могли бы принять выдающихся представителей азербайджанской культуры в нашей стране", - добавил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОРГОВЛЯ


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