Caspian Energy Club дал старт голосованию конкурса «Brand Award Azerbaijan»

Началось голосование шестого национального конкурса «Brand Award Azerbaijan» организованного Caspian Energy Club.
Об этом заявил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.
Тельман Алиев отметил, что на шестом национальном конкурсе «Brand Award Azerbaijan», проводимом при официальной поддержке AZPROMO и КOBIA, путем онлайн-голосования будут отобраны и вручены премии 50 самым узнаваемым корпоративным брендам и брендам товаров и услуг страны за 2022 год.
Тельман Алиев также сообщил, что “на стадии регистрации, как и в предыдущие годы, к нам обращалось много компаний, с просьбой проконсультировать их с целью проведения ребрендинга, продвижения их бренда среди населения и узнаваемости в социальных сетях. В результате совместных консультаций и обсуждений большинство компаний внесли коррективы в свою стратегию развития, а также на своих официальных веб-сайтах и страницах в социальных сетях. Мы сумели убедить компании, что продвигая свой бренд, в том числе и в рамках национального и международного конкурса BRAND AWARD, они могут найти новых партнеров и потребителей, как внутри страны так и за ее пределами”, - сказал он.
Голосование будет проводиться на независимой онлайн-платформе с 22 августа по 12 сентября. Ссылка для перехода на онлайн-голосование будет доступна на официальном сайте конкурса www.brandaward.az и на официальных страницах конкурса в социальных сетях. Каждый пользователь может проголосовать максимум за 10 брендов, участников конкурса. Церемония вручения премии состоится в конце сентября.
50 брендов, победивших в национальном конкурсе «Brand Award Azerbaijan», а также победители национальных и региональных конкурсов «Brand Award», проводимых в различных странах мира, получат возможность принять участие в итоговом конкурсе «Brand Award International» вначале 2023 года.
Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.
Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.
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