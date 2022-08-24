Военные ряда стран СНГ обсудили реализацию соглашения между РФ и Арменией о создании Объединенной региональной системы ПВО на Кавказе

Военные делегации ряда стран СНГ обсудили вопросы развития региональных систем противовоздушной обороны и военно- технического сотрудничества на заседании Координационного Комитета по вопросам объединенной системы ПВО СНГ в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан), сообщили в Минобороны РФ.
"Рассмотрено 13 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества государств - участников СНГ в области ПВО (. . .) Особое внимание было уделено перспективному планированию совершенствования системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - сказали журналистам в среду в военном ведомстве.
Там отметили, что в ходе заседания были подведены итоги деятельности Координационного Комитета за первую половину и определены задачи на вторую половину 2022 года, а также одобрены предложения по проведению совместных учений объединенной системы ПВО СНГ в 2023 году.
По окончании заседания была проведена встреча глав делегаций вооруженных сил стран СНГ, которые обсудили реализацию соглашения между РФ и Арменией о создании Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе.
В работе Координационного Комитета приняли участие делегации министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, базовых организаций стран СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.
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