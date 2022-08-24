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ТЭК 24.08.2022 15:39

Цены на нефть перешли к росту перед публикацией доклада Минэнерго США

Цены на нефть перешли к росту на торгах в среду перед публикацией доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 19 августа, на 5,6 млн баррелей.

Доклад Минэнерго будет опубликован в среду в 18:30 по Баку. Эксперты и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 в среду составляет $101,27 за баррель, что на $1,05 (1,05%) выше цены на закрытие рынка во вторник.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,66 за баррель, что на $0,92 (0,98%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают сигналы о возможном сокращении добычи странами ОПЕК+ и информация о проблемах в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), являющегося основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, отмечает агентство Bloomberg.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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