Китайский посол в Афганистане Ван Юй на встрече с и.о. министра горнорудной промышленности и нефти правительства "Талибан" Шахабуддином Дилаваром сообщил, что разведка и добыча меди на месторождении "Айнак" на востоке Афганистана начнется в ближайшее время.
"Исполняющий обязанности министра горнорудной промышленности и нефти Шахабуддин Дилавар сегодня встретился с послом Китая в Кабуле Ван Юем. На этой встрече обе стороны обсудили и обменялись мнениями по решению проблем проекта "Мис-Айнак" и проекта "Амударья", - сообщило в среду находящееся под контролем талибов государственное информационное агентство Bakhtar.
"Посол Китая сообщил, что в ближайшее время начнется разведка и добыча меди (на месторождении) "Айнак"", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе и.о. министра горнодобывающей промышленности и нефти правительства "Талибан" встречался в Кабуле с новым главой компании MJAM медного проекта "Айнак" Хэ Шупином, сообщил пресс-центр министерства.
Отмечалось, что Дилавар назвал реализацию медного проекта "Айнак" одним из основных приоритетов Исламского Эмирата Афганистан (так называют талибы свое правительство - ИФ).
"Медный проект "Айнак" является крупным и стратегическим проектом для Афганистана с экономической и политической точки зрения, которую Исламский Эмират и весь народ Афганистана хотят начать как можно скорее, этот проект предназначен для экономического развития страны", - заявил Дилавар, чьи слова цитировал пресс-центр в твиттере.
В свою очередь глава MJAM заявил, что "поскольку этот проект важен и жизненно важен для народа Афганистана, Китай также хочет начать работу над упомянутым проектом как можно скорее".
Консорциум MJAM (MCC-JCL Aynak Minerals) был создан в 2008 году китайскими компаниями China Metallurgical Group Corporation и Jiangxi Copper Company Limited для ведения переговоров от имени Китая по разработке месторождения меди Айнак.
По данным Геологической службы США, месторождение Айнак в Логаре является крупнейшим месторождением меди Евразии, там содержится 450 млн тонн медной руды. Ранее китайские компании также заявляли о заинтересованности к доступу к месторождениям лития в Афганистане.
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