В Тегеране отрицают связь с группировками, по которым США нанесли удар в Сирии

В МИД Ирана в среду опровергли заявления США, что группировки в Сирии, по которым нанесли авиаудары американские военные, имеют отношение к Тегерану, сообщает агентство "Мехр".

"Представитель МИД Ирана Нассер Канани назвал новую агрессию США в Сирии террористическим актом против народных сил и борцов с оккупацией, отверг какую-либо связь лиц, подвергшихся ударам, с Ираном", - отмечает агентство.

Также Канани призвал США немедленно вывести войска из Сирии и "прекратить расхищать" нефть и зерно этой страны.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские ВВС по указанию президента США Джо Байдена нанесли удары по объектам на территории Сирии, которые, как утверждается, принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). В командовании заявили, что президент дал указание о нанесении ударов "для защиты американского персонала от атак со стороны проиранских групп".