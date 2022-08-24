Азербайджан и Казахстан подписали 7 документов по итогам первого заседания делового совета

Азербайджано-Казахстанский Деловой совет провел первое заседание в среду в Баку, по его итогам подписано 7 документов, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Выступая на заседании Совета, глава Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, отметил что в него входят 59 компаний, из них 35 компаний представляют Азербайджан, 24 - Казахстан.

Глава AZPROMO также отметил, что в дальнейшем с развитием экономических связей между двумя странами, число компаний, представленных в Совете будет расти.

По итогам заседания был подписан протокол, после чего состоялись двухсторонние встречи между представителями азербайджанских и казахстанских компаний.

Также были подписаны ряд документов: меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между AZPROMO и Внешнеторговой палатой Казахстана; соглашение о сотрудничестве между Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Внешнеторговой палатой Казахстана; меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Центром политики торгового развития «QazTrade»; меморандум о взаимопонимании между ООО «Tayqa Trade», ООО «Maslo-Del» и Центром политики торгового развития «QazTrade»; меморандум о взаимопонимании между «Cool İnfinity», «Foodcity Alliance» и Центром политики торгового развития «QazTrade»; соглашение о партнерстве между «KTZ Express Hong Kong Limited» и ООО «ADY Container».

Б.Рустамбеков