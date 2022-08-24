Чистая прибыль ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» в 2021г сократилась в 4,5 раза

Чистая прибыль ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Азербайджана за 2021 год составила 79 млн 137,61 тыс. манатов, что в 4,5 раза меньше показателя 2020 года.

Согласно опубликованной на сайте общества финансовой отчетности за 2021 год, в отчетном году его доходы составили 628 млн 884,143 тыс. манатов (спад по сравнению с 2020 годом на 28,2%), в том числе небиржевые доходы общества составили 500 млн 405,182 тыс. манатов (спад на 12,4%).

При этом расходы общества за 2021 год составили 549 млн 746,533 тыс. манатов (рост на 5,2%). В том числе амортизационные расходы общества за отчетный год составили 226 млн 568,236 тыс. манатов (рост на 19,6%) или 41,2% расходов за 2021 год.

Активы общества в 2021 году увеличились на 2,7% - до 3 млрд 539 млн 114,460 тыс. манатов, капитал – на 2,6% - до 3 млрд 524 млн 581,22 тыс. манатов, обязательства - в 1,5 раза – до 14 млн 533,24 тыс. манатов.

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» создано на основании указа президента Азербайджана от 23 февраля 2006 года. В настоящее время штат общества состоит из 19 439 человек, средняя зарплата - 408,5 манатов.

Х.Насирзаде