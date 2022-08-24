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Бизнес и законодательство 24.08.2022 17:52

Машиностроительный завод им. Б.Сардарова в Баку продан за 14,5 млн манатов

ООО «Машиностроительный завод им. Б.Сардарова» приватизирован посредством электронного аукциона, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана 23 августа провела электронный аукцион, на котором на продажу были выставлены ряд государственных объектов и транспортные средства.

Самая крупная сделка состоялась по приватизации ООО «Машиностроительный завод им. Б.Сардарова», который по итогам аукциона приватизирован за 14 млн 489,788 тыс. манатов.

Полезная площадь предприятия составляет 58,472 тыс. кв. метров, общая -117,787 тыс. кв. метров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗАВОД, ПРИЗАТИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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