Президент Алиев смягчил условия предоставления гарантий предпринимателям по линии АИКГФ по кредитам, привлеченным в манатах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев смягчил условия предоставления гарантий предпринимателям по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) по кредитам, привлеченным в манатах.

Согласно изменениям в действующих правилах, опубликованных на сайте главы государства, максимальный размер гарантии по кредитам теперь не должен превышать 90% от размера кредита (до настоящее времени – 85%).

Кроме этого, теперь предприниматели не смогут рассчитывать на получение гарантий, если имеют просрочку более 60 дней по кредитным обязательствам (за исключением обязательств, по которым заемщик является поручителем) на дату кредитной заявки или дату выдачи гарантии, либо при наличии кредита, который получил статус неработающей ссуды в течение последнего года (ранее этот срок составлял более 30 дней).

Помимо этого, снимаются ограничения на число реструктуризаций по кредитам, имеющим гарантию (ранее такой кредит мог быть реструктуризирован лишь один раз).

По новым правилам, если уполномоченный банк обращается в АИКГФ за гарантией, то все документы он должен представить посредством электронной системы. Если информацию о каком-либо документе невозможно получить через электронную систему, заемщик должен предоставить этот документ в уполномоченный банк. Уполномоченный банк должен разместить копию представленного документа в электронной системе в тот же день.

Кроме этого, согласно изменениям, предусмотрены ряд других смягчений в условиях предоставления и действия гарантий по кредитам, в том числе для уполномоченных банков.

Как сообщалось ранее, на конец 2021 года АИКГФ выступил гарантом выданных предпринимателям кредитов на общую сумму 248 млн манатов.

По условиям, гарантия может быть выдана на кредит, размер которого не ниже 30 тыс. манатов, срок кредита – не более 7 лет.

А.Азизов