Азербайджан и Россия стали победителями «Кубка моря»

Азербайджан и Россия стали победителями конкурса «Кубок моря», с 15 августа проводимого в рамках «Армейских международных игр-2022» в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море. Итоги этих соревнований подвели на пресс-конференции, сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.
Там отметили, что военные моряки Азербайджана и России разделили первое место, набрав по 225 баллов. Второе место с 208 баллами занял Казахстан, третье - Иран (178 баллов).
Церемония закрытия «Кубка моря» и награждение победителей состоятся 25 августа.
Р.Керимов
Алиев: Азербайджан и Казахстан - не только стратегические партнеры, но и союзники
Алиев считает реальным увеличение товарооборота Азербайджана и Казахстана до $1 млрд
Алиев назвал сроки возвращения в Физули первых жителей города
Schneider Electric рассматривает возможность полного выкупа разработчика ПО Aveva
Brent подешевела до $99,99 за баррель
Nordgold запустил новую электростанцию на руднике Lefa в Гвинее, capex составил $30 млн
В Азербайджане небольшой суточный рост случаев COVID-19
Кофе подорожал до максимума за 2 месяца из-за засухи в Бразилии
В мире наиболее распространен подвариант штамма коронавируса «омикрон BA.5»
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
Caspian Energy Club дал старт голосованию конкурса «Brand Award Azerbaijan»
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ