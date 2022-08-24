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Регион 24.08.2022 18:50

Азербайджан и Россия стали победителями «Кубка моря»

Азербайджан и Россия стали победителями конкурса «Кубок моря», с 15 августа проводимого в рамках «Армейских международных игр-2022» в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море. Итоги этих соревнований подвели на пресс-конференции, сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.

Там отметили, что военные моряки Азербайджана и России разделили первое место, набрав по 225 баллов. Второе место с 208 баллами занял Казахстан, третье - Иран (178 баллов).

Церемония закрытия «Кубка моря» и награждение победителей состоятся 25 августа.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КУБОК МОРЯ, МИНОБОРОНЫ

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