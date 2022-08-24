Алиев: Азербайджан и Казахстан - не только стратегические партнеры, но и союзники

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия с Казахстаном свидетельствует о союзнических отношениях между Баку и Нур-Султаном.

«Конечно, среди этих документов хотел бы особо отметить только что подписанную Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнических связей между Казахстаном и Азербайджаном. Название этой декларации указывает на важность документа. Мы не только стратегические партнеры, но и союзники. Конечно, это накладывает на нас особую ответственность, и мы готовы к этой ответственности», - сказал Алиев в среду в Баку, выступая на брифинге с заявлением для СМИ по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Алиев добавил, что «декларация содержит многие аспекты нашего сотрудничества и, безусловно, послужит очень прочной основой для нашей будущей деятельности».

Как сообщалось ранее, Алиев и Токаев подписали данный документ по итогам переговоров в среду в Баку.

Р.Керимов