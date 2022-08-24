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ТЭК 24.08.2022 20:14

Brent подешевела до $99,99 за баррель

Цены на нефть начали снижаться вечером в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 по бакинскому времени дешевеют на $0,23 (0,23%) - до $99,99 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,27 (0,29%) - до $93,47 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,28 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Запасы бензина снизились на 27 тыс. баррелей, дистиллятов - на 662 тыс. баррелей.

Аналитики в целом ожидали снижения резервов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения резервов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Накануне нефть выросла в цене почти на 4% на сигналах о возможности сокращения добычи ОПЕК+.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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