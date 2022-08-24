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Регион 24.08.2022 21:55

Азербайджан занял третье место в полуфинале «Танкового биатлона»

Азербайджан в среду занял третье место в полуфинале «Танкового биатлона», проводимого в рамках «Армейских международных игр-2022» на военном полигоне Алабино Российской Федерации, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Там напомнили, что в полуфинале конкурса азербайджанские танкисты состязались с командами Казахстана, Китая и Вьетнама. По итогам этапа команды Китая, Казахстана и Азербайджана заняли первое, второе и третье места соответственно, сообщили в военном ведомстве.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН, МИНОБОРОНЫ

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