Азербайджан занял третье место в полуфинале «Танкового биатлона»

Азербайджан в среду занял третье место в полуфинале «Танкового биатлона», проводимого в рамках «Армейских международных игр-2022» на военном полигоне Алабино Российской Федерации, сообщили в министерстве обороны Азербайджана. Там напомнили, что в полуфинале конкурса азербайджанские танкисты состязались с командами Казахстана, Китая и Вьетнама. По итогам этапа команды Китая, Казахстана и Азербайджана заняли первое, второе и третье места соответственно, сообщили в военном ведомстве. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».