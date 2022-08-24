Посол Доминиканской Республики вручил замглавы МИД Азербайджана копии верительных грамот

Посол Доминиканской Республики в Азербайджане (с резиденцией в Анкаре) Элвис Антонио Алам Лора в среду вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Азербайджана Эльнуру Мамедову, сообщили в МИД Азербайджана.

Там отметили, что в ходе встречи дипломат обратил внимание на заинтересованность Санто-Доминго в развитии двусторонних отношений с Баку и подчеркнул, что приложит все усилия для расширения сотрудничества Доминиканской и Азербайджанской Республик.

В свою очередь Мамедов заметил, что Баку и Санто-Доминго обладают потенциалом для расширения двустороннего сотрудничества, в частности, в туристической, гуманитарной и образовательной сферах.

В ходе встречи была подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Р.Керимов