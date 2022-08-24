Ирак поддержал заявление Саудовской Аравии о высокой волатильности на рынке нефти

Ирак поддерживает заявление Саудовской Аравии о разобщенности фьючерсного и физического рынков нефти и считает, что у ОПЕК+ есть эффективные механизмы для достижения баланса, говорится в сообщении государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).
"Ирак поддерживает заявление, сделанное министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазиз бен Сальманом в отношении фьючерсных рынков нефти, на которых наблюдается низкая ликвидность, сильная волатильность и высокий объем рисков. Это способствует снижению объема торгов нефтью, что кажется далеким от физических рыночных основ баланса спроса и предложения, в соответствии с которыми определяются цены эталонных марок нефти, которые могут отражать вводящие в заблуждение сигналы о реальности рынка", - говорится в сообщении.
SOMO отмечает, что ОПЕК+ будет следить за ситуацией на нефтяном рынке и примет необходимые меры для достижения баланса, отвечающего интересам как производителей, так и потребителей.
"У ОПЕК+ есть эффективные и реалистичные средства для решения различных проблем, стоящих перед нефтяными рынками, таких как расхождение между физическими и фьючерсными рынками, с которыми можно справиться, активировав новые рамочные механизмы, совместимые с реальностью. Ирак считает, что альянс способен преодолеть эти проблемы, поскольку ранее ему удавалось восстанавливать баланс на мировых рынках в период пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сообщил агентству Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов в связи с высокой волатильностью и низкой ликвидностью торгов, что может вынудить ОПЕК+ реагировать на ситуацию, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".
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