Премьер Израиля призвал Запад отказаться от соглашения с Ираном по атому

Премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал западные страны не подписывать соглашение с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атому.

"Страны Запада обозначили красную черту, а иранцы ее игнорируют. И теперь эта красная черта смещается", - приводят израильские СМИ слова премьера.

Лапид назвал нынешний проект соглашения "плохой сделкой". По его словам, оно "не соответствует стандартам, установленным самим президентом Байденом: не допустить того, чтобы Иран стал ядерной страной".

Ранее в августе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД.

США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.