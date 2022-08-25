Премьер Азербайджана примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

Премьер-министры стран-участниц Евразийского экономического союза подтвердили очное участие в заседании межправительственного совета, запланированного на 25-26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан), сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе кыргызского кабинета министров.

"По информации передовых групп, все премьер-министры стран-участниц ЕАЭС подтвердили очное участие в заседании межправсовета", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, ожидается прибытие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министра Беларуси Романа Головченко, премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Также в заседании межправсовета примут участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Заседание пройдет под председательством главы кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова.

В повестку заседания включены вопросы формирования общего рынка газа интеграционного объединения, финансирования промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка, учреждения Евразийской перестраховочной компании. Кроме того, "на полях" форума пройдут ряд двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне.

Помимо этого, 25-26 августа пройдет Первый молодежный форум СНГ и ЕАЭС, на котором примут участие более 200 участников.