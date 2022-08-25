Премьер Азербайджана примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

Премьер-министры стран-участниц Евразийского экономического союза подтвердили очное участие в заседании межправительственного совета, запланированного на 25-26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан), сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе кыргызского кабинета министров.
"По информации передовых групп, все премьер-министры стран-участниц ЕАЭС подтвердили очное участие в заседании межправсовета", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, ожидается прибытие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министра Беларуси Романа Головченко, премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Также в заседании межправсовета примут участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Заседание пройдет под председательством главы кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова.
В повестку заседания включены вопросы формирования общего рынка газа интеграционного объединения, финансирования промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка, учреждения Евразийской перестраховочной компании. Кроме того, "на полях" форума пройдут ряд двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне.
Помимо этого, 25-26 августа пройдет Первый молодежный форум СНГ и ЕАЭС, на котором примут участие более 200 участников.
Посол Доминиканской Республики вручил замглавы МИД Азербайджана копии верительных грамот
Алиев: Азербайджан и Казахстан - не только стратегические партнеры, но и союзники
Алиев считает реальным увеличение товарооборота Азербайджана и Казахстана до $1 млрд
Акции Европы завершили торги без единой динамики
Драги: Италии удалось сократить зависимость от российского газа, в том числе, за счет поставок из Азербайджана
Церемония вручения ТЭФИ в 2022 году не состоится
В Азербайджане небольшой суточный рост случаев COVID-19
Кофе подорожал до максимума за 2 месяца из-за засухи в Бразилии
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
Caspian Energy Club дал старт голосованию конкурса «Brand Award Azerbaijan»
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ