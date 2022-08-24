Европа за год направила около 280 млрд евро на смягчение энергокризиса

Европейские правительства с сентября 2021 года направили порядка 280 млрд евро на меры по смягчению энергетического кризиса в регионе, согласно подсчетам аналитического центра Bruegel.
В расчет этой суммы входят все госрасходы стран Европы, направленные на покрытие бремени кризиса для регионального бизнеса и обычных граждан, включая субсидирование тарифов для малого бизнеса в Греции и прямые выплаты в Бельгии. При этом некоторые из выделенных средств до сих пор не были реализованы.
"Цены (на энергоресурсы - ИФ) будут высокими в течение всей зимы, и европейские страны должны работать с учетом наихудшего сценария, при котором цены останутся такими даже после этого, - отметил аналитик Bruegel Джованни Сгараватти. - Правительствам нужно сфокусироваться на способах сокращения спроса в тех секторах, в которых это возможно".
Цены на энергоносители на континенте подскочили более чем в 10 раз по сравнению со средним сезонным значением за последние пять лет на фоне снижения поставок российского газа. Этот фактор негативно сказывается на экономическом росте в регионе, ставя тяжелую промышленность в затрудненное положение. В то же время обычные граждане сталкиваются с резким удорожанием потребительских товаров и услуг.
Больше всего средств на поддержку населения в условиях энергокризиса среди европейских стран выделила Германия - 60,2 млрд евро, или 1,7% от ВВП страны. Италия направила на эти цели 49,5 млрд евро (2,8% от ВВП), Франция - 44,7 млрд евро (1,8%), Великобритания - 44,3 млрд евро (1,6%) и Испания - 27,3 млрд евро (2,3%).
"Европейские политики ответили на скачок стоимости энергоресурсов широкомасштабными мерами по снижению цен, включающими предоставление субсидий, снижение налогов и ценовой контроль", - отметили эксперты МВФ в ежемесячном докладе, добавив, что такие меры привели к игнорированию необходимости предпринимать действия по экономии энергии. "В результате глобальный спрос и цены на энергоносители оказались выше, чем они могли бы быть", - говорится в докладе.
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