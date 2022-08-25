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Генсек ООН обещает продолжить контакты для решения трудностей с допуском продуктов питания РФ на мировые рынки

Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду заявил, что будет продолжать активные контакты, чтобы обеспечить свободный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

"Другая часть этого пакетного соглашения (подписанного в Стамбуле - ИФ) заключается в том, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ на мировые рынки российских продуктов и удобрений, против которых не введены санкции", - сказал он, выступая в СБ ООН.

"Я продолжу интенсивные контакты с этой целью", - отметил он.

Генсек ООН указал, что на этот год продуктов питания в целом "достаточно во всем мире", но проблема заключается в их неравномерном распределении. При этом, по его словам, если в этом году не будет обеспечена поставка удобрений, то в 2023 году продуктов питания уже будет недостаточно.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, АНТОНИУ ГУТЕРРИШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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