Цена газа в Европе превысила $3100/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе вечером в среду перешла к активному росту и преодолела планку в $3100/тыс. куб. м.
Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3112 за тысячу кубометров.
С начала августа средняя цена на TTF составила $2286, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.
Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.
Рост котировок спота в конце европейской торговой сессии также может быть свидетельством влияния со стороны азиатского рынка (фьючерс на азиатский индекс JKM торгуется на Чикагской бирже). С начала года азиатские покупатели старались не форсировать закупки газа на споте, уступая свободные объемы европейцам. Однако по мере приближения зимы перед ними встает задача формировать собственные запасы газа.
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