Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.08 $/bbl +/- WTI 93.74 +3.38 Brent 100.22 +3.74

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.08.2022 23:20

Тегеран подтвердил получение ответа Вашингтона на предложение по СВПД

Иран получил ответ США на предложенный ЕС проект соглашения о восстановлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передают западные СМИ со ссылкой на заявление МИД Ирана.

"Процесс тщательного изучения позиции США начался. Исламская Республика Иран сообщит свою позицию координатору ЕС после того, как завершит рассмотрение", - говорится в заявлении представителя МИД Ирана Нассера Канани.

Кроме того, американские СМИ сообщают, что госдеп подтвердил в среду, что США получили информацию об иранской позиции по СВПД и через ЕС направили свои комментарии по этим аспектам.

На прошлой неделе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД. При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что власти ЕС положительно отреагировали на ответ Тегерана.

США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Переговоры были прерваны в марте и возобновлены в августе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, СВПД


Похожие новости


США заявили об отказе Ирана от некоторых ключевых требований в переговорах по СВПД РФ согласна с версией документа о восстановлении СВПД, США медлят с ответом - Лавров Иран с марта блокирует заключение соглашения по восстановлению СВПД - Блинкен Иран с марта блокирует заключение соглашения по восстановлению СВПД - Блинкен США изучают предложение Борреля по возобновлению СВПД - госдеп Президент Ирана предупредил США и Израиль о жестком ответе на любые действия против Тегерана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az