Тегеран подтвердил получение ответа Вашингтона на предложение по СВПД

Иран получил ответ США на предложенный ЕС проект соглашения о восстановлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передают западные СМИ со ссылкой на заявление МИД Ирана.
"Процесс тщательного изучения позиции США начался. Исламская Республика Иран сообщит свою позицию координатору ЕС после того, как завершит рассмотрение", - говорится в заявлении представителя МИД Ирана Нассера Канани.
Кроме того, американские СМИ сообщают, что госдеп подтвердил в среду, что США получили информацию об иранской позиции по СВПД и через ЕС направили свои комментарии по этим аспектам.
На прошлой неделе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД. При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что власти ЕС положительно отреагировали на ответ Тегерана.
США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Переговоры были прерваны в марте и возобновлены в августе.
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