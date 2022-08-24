Церемония вручения ТЭФИ в 2022 году не состоится

Церемонии вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ в текущем году не будет, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"В этом году ТЭФИ не состоится. "ТЭФИ-Регион" (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа", - сказал Швыдкой журналистам в среду.

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учреждённая фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года.