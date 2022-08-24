США заявили об отказе Ирана от некоторых ключевых требований в переговорах по СВПД

Иран отказался от некоторых ключевых требований в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), это положительный шаг вперед, передает Politico слова представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби в среду.

"Сейчас мы ближе к соглашению, чем всего несколько недель назад... так что это - шаг вперед", - привела слова Кирби журналистка Politico у себя в твиттере, добавив, что, по словам представителя Совета национальной безопасности, Иран отказался от некоторых ключевых требований в переговорах по СВПД.

Ранее в среду сообщалось, что Иран получил ответ Соединенных Штатов на предложенный ЕС проект соглашения о восстановлении действия СВПД. Госдеп подтвердил, что США получили информацию об иранской позиции по СВПД и через ЕС направили свои комментарии по этим аспектам.

На прошлой неделе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД. При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что власти ЕС положительно отреагировали на ответ Тегерана.

США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.