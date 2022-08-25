Драги: Италии удалось сократить зависимость от российского газа, в том числе, за счет поставок из Азербайджана

Заполненность итальянских газохранилищ достигла 80% и к октябрю может составить 90%, сказал в среду премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на мероприятии в Римини.
Италии удалось сократить зависимость от российского газа вдвое с 40% в прошлом году за счет поиска новых источников поставок в Алжире и Азербайджане, цитирует политика MarketWatch.
Страна может стать полностью независимой от поставок из РФ к 2024 году, если она сможет построить два новых регазификационных терминала, сказал Драги, занимающий пост премьер-министра до парламентских выборов, назначенных на 25 сентября.
Ранее Германия также сообщила о заполнении газохранилищ на 80% в преддверии зимнего отопительного сезона, однако предупредила, что планы России приостановить прокачку газа по "Северному потоку" на три дня могут замедлить процесс пополнения запасов.
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