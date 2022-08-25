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Дальнее зарубежье 25.08.2022 00:50

В Швейцарии нацелены на сокращение потребления газа на 15% в зимний период

Правительство Швейцарии объявило о намерении добиться сокращения потребления газа на 15% на ближайший зимний период, сообщают швейцарские СМИ.

Согласно решению правительства, потребление газа должно быть снижено на 15% в период с октября того года по март следующего года по сравнению со средним показателем за последние пять лет.

Отмечается, что Берн добровольно ставит перед собой такую цель, чтобы избежать дефицита газа этой зимой.

Кроме того, правительство страны призвало промышленные компании, сферу услуг и административные здания снизить температуру, установленную на термостатах.

В свою очередь швейцарским компаниям на этот период рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу, чтобы уменьшить количество отапливаемых помещений, а местным жителям - отключить неиспользуемые приборы, которые потребляют энергию, а также - по возможности не держать включенными компьютеры.

В сообщениях отмечается, что, таким образом, Швейцария поставила перед собой цель, аналогичную той, которая ранее этим летом была согласована в ЕС.

Власти Швейцарии пояснили, что страна не добывает газ и не обладает мощностями для его хранения. Поэтому запасы газа на зиму Швейцария создает за пределами своей территории. При этом в Берне полагают, что не смогут получить доступ к этим запасам в случае, если газа будет мало по всей Европе. Отсюда - стремление экономнее расходовать этот энергоресурс.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ГАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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