Экспорт нефти и нефтепродуктов из США достиг рекорда на прошлой неделе

Соединенные Штаты экспортировали свыше 11 млн баррелей нефти и продуктов нефтепереработки в сутки на расчетной неделе, завершившейся в среду, что стало рекордом за всю историю фиксации этого показателя, то есть с февраля 1991 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные данные Минэнерго США.
Поставки дизельного топлива за рубеж подскочили на 20%, а экспорт нефти превысил 4 млн баррелей в сутки по итогам второй недели подряд, что случилось впервые с 2015 года.
США наращивают поставки топлива на фоне энергетического кризиса, вызванного сокращением продаж российских нефти и газа. Главным направлением американского экспорта энергоносителей является Европа.
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