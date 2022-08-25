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ТЭК 25.08.2022 01:00

Экспорт нефти и нефтепродуктов из США достиг рекорда на прошлой неделе

Соединенные Штаты экспортировали свыше 11 млн баррелей нефти и продуктов нефтепереработки в сутки на расчетной неделе, завершившейся в среду, что стало рекордом за всю историю фиксации этого показателя, то есть с февраля 1991 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные данные Минэнерго США.

Поставки дизельного топлива за рубеж подскочили на 20%, а экспорт нефти превысил 4 млн баррелей в сутки по итогам второй недели подряд, что случилось впервые с 2015 года.

США наращивают поставки топлива на фоне энергетического кризиса, вызванного сокращением продаж российских нефти и газа. Главным направлением американского экспорта энергоносителей является Европа.

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Тэги: США, ЭКСПОРТ, НЕФТЬ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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