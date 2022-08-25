Первая леди США вновь заболела COVID-19

Супруга президента США Джилл Байден повторно заболела COVID-19 спустя четыре дня после выздоровления, сообщает в среду The Hill.
"У первой леди не появились симптомы заболевания. Она будет оставаться в Делавэре на изоляции", - говорится в заявлении директора по коммуникациям первой леди Келси Донохью.
Первая леди полностью вакцинирована, а также два раза делала бустерную прививку от коронавируса.
Со своей стороны, в Белом доме пояснили, что в среду утром президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Однако поскольку он в последние дни находился с супругой на отдыхе, то в ближайшие дни будет чаще проходить тестирование на COVID-19. Кроме того, в ближайшие 10 дней Байден будет носить маску во время публичных мероприятий в закрытых помещениях.
Президент США этим летом дважды переболел коронавирусом. Сначала у Байдена выявили коронавирус 21 июля. Через несколько дней тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако 30 июля у него вновь диагностировали коронавирусную инфекцию. 6 августа президент впервые после повторного заражения сдал отрицательный тест на заболевание.
Лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.
Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также получил две бустерные дозы вакцины.
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