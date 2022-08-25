Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

24.08 $/bbl +/- WTI 94.89 +1.15 Brent 101.22 +1.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.08.2022 01:30

Первая леди США вновь заболела COVID-19

Супруга президента США Джилл Байден повторно заболела COVID-19 спустя четыре дня после выздоровления, сообщает в среду The Hill.

"У первой леди не появились симптомы заболевания. Она будет оставаться в Делавэре на изоляции", - говорится в заявлении директора по коммуникациям первой леди Келси Донохью.

Первая леди полностью вакцинирована, а также два раза делала бустерную прививку от коронавируса.

Со своей стороны, в Белом доме пояснили, что в среду утром президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Однако поскольку он в последние дни находился с супругой на отдыхе, то в ближайшие дни будет чаще проходить тестирование на COVID-19. Кроме того, в ближайшие 10 дней Байден будет носить маску во время публичных мероприятий в закрытых помещениях.

Президент США этим летом дважды переболел коронавирусом. Сначала у Байдена выявили коронавирус 21 июля. Через несколько дней тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако 30 июля у него вновь диагностировали коронавирусную инфекцию. 6 августа президент впервые после повторного заражения сдал отрицательный тест на заболевание.

Лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также получил две бустерные дозы вакцины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, COVID-19


Похожие новости


Байден сдал второй отрицательный тест на COVID-19 и улетел к супруге в Делавэр Байден сдал отрицательный тест на COVID-19 Врач сообщил, что вновь заболевший COVID-19 Байден чувствует себя хорошо У Байдена вновь выявили COVID-19 Байден сдал отрицательные тесты на COVID-19 Заболевший COVID-19 Байден продолжает идти на поправку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az