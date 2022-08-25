В ЕС призвали стороны конфликта в Ираке к диалогу

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выразил обеспокоенность Евросоюза тем, что непрекращающиеся протесты в Багдаде препятствуют работе важнейших государственных учреждений Ирака.
"Хотя право на мирные протесты имеет важное значение для демократии, все законы и государственные институты должны работать на благо иракского народа. Европейский союз подчеркивает, что судебные учреждения должны иметь возможность выполнять свои функции без внешнего давления", - говорится в коммюнике, опубликованном в среду в Брюсселе.
В документе отмечается, что ЕС "приветствует недавние шаги, предпринятые для деэскалации ситуации, и настоятельно призывает все стороны урегулировать любые разногласия посредством политического диалога и в конституционных рамках".
"Ираку необходимо конституционно уполномоченное правительство, чтобы противостоять многочисленным вызовам, с которыми он сталкивается", - заявил представитель ЕВС.
По его словам, это также необходимо для сотрудничества страны с международным сообществом.
В Ираке продолжаются акции протеста. Протестующие выступают против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная платформа", который возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.
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