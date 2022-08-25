Манат подешевел к евро, подорожал к лире и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 25 августа ЦБА установил на уровне 1.7001 манат/1EUR (24 августа - 1.6933 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 августа установил на уровне 0.0282 манат/1RUB (24 августа - 0.0284 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 25 августа установил на уровне 0.0936 манат/1TRY (24 августа - 0.0938 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков