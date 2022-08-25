Южная Корея разрабатывает беспилотники-«невидимки» для нейтрализации ПВО КНДР

Южная Корея ведет разработку беспилотников с технологией малой заметности stealth ("стелс"), которые в случае необходимости должны помочь подавить системы ПВО КНДР, сообщает в четверг South China Morning Post (SCMP).

"Южная Корея нацеливается на разработку военных беспилотников с технологией "стелс", которые могут внести вклад в нейтрализацию северокорейской системы ПВО", - отмечает издание.

Агентство по развитию обороны Южной Кореи (ADD) ранее выбрало для создания беспилотников Korean Air - разработчика южнокорейского истребителя KF-21.

"ADD начало развивать проект эскадрилий беспилотников в ноябре прошлого года и завершила проектировку их основной конструкции. Агентство планирует работать с Korean Air над более детальным проектированием", - сообщили ранее в Korean Air.

Согласно замыслу, три-четыре подобных беспилотника будут действовать в связке с летательным аппаратом с экипажем. Авиагруппа будет выполнять различные миссии, в том числе ведя бой в воздухе, атакуя наземные цели или проводя разведку. Также группа беспилотников должна быть способной к самостоятельным действиям - к разведке, радиоэлектронной борьбе и точечным ударам.

SCMP напоминает, что Южная Корея как минимум десятилетие работает над целым спектром БПЛА, включая разведчики и беспилотные ударные вертолеты. При этом концепция БПЛА, сопровождающих в боевых миссиях летательные аппараты с экипажем, пользуется вниманием во всем мире, включая США.

Ранее сообщалось, что новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль занимает жесткую позицию по отношению к КНДР и в вопросах безопасности. Прежде он говорил о необходимости нанесения превентивного удара по Северной Корее в случае непосредственной угрозы и обещал развернуть дополнительные комплексы американской противоракетной системы THAAD в Южной Корее. Во время предвыборной кампании он говорил, что в основе внешней политики страны должен быть более активный альянс с США.