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Дальнее зарубежье 25.08.2022 12:34

Тропический шторм Ма-он обрушился на юг Китая

Тропический шторм Ма-он обрушился на юг китайской провинции Гуандун, в Гонконге прошли ливневые дожди, сопровождавшиеся ураганным ветром, сообщает в четверг Associated Press.

По данным гуандунского метеорологического центра, на который ссылается агентство, Ма-он двигался со скоростью 25 км в час на северо-запад, скорость ветра составила 118 км/ч.

Из соображений безопасности в городе Маомин в провинции Гуандун жителям предписано не приближаться к берегу.

Отмечается, что в Гонконге из-за суровых погодных условий один человек получил травмы.

Власти Гонконга приостановили работу школ, центров вакцинации, иммиграционных центров. Изменены расписания движения поездов.

Ранее школы в Гонконге закрывали из-за неблагоприятных погодных условий в октябре 2021 года из-за тайфуна Компасу, тогда погиб один человек.

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Тэги: КИТАЙ, ШТОРМ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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