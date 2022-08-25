Тропический шторм Ма-он обрушился на юг Китая

Тропический шторм Ма-он обрушился на юг китайской провинции Гуандун, в Гонконге прошли ливневые дожди, сопровождавшиеся ураганным ветром, сообщает в четверг Associated Press.

По данным гуандунского метеорологического центра, на который ссылается агентство, Ма-он двигался со скоростью 25 км в час на северо-запад, скорость ветра составила 118 км/ч.

Из соображений безопасности в городе Маомин в провинции Гуандун жителям предписано не приближаться к берегу.

Отмечается, что в Гонконге из-за суровых погодных условий один человек получил травмы.

Власти Гонконга приостановили работу школ, центров вакцинации, иммиграционных центров. Изменены расписания движения поездов.

Ранее школы в Гонконге закрывали из-за неблагоприятных погодных условий в октябре 2021 года из-за тайфуна Компасу, тогда погиб один человек.