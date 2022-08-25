Алиев принял делегацию спецпредставителя президента Республики Корея

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию, возглавляемую специальным представителем президента Республики Корея Со Бйог Суна, сообщает сайт главы государства. Со Бйог Сун также является председателем спецкомитета по поддержке кандидатуры города Пусан на проведение выставки "Expo 2030". Б.Рустамбеков

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