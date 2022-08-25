Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

24.08 $/bbl +/- WTI 94.89 +1.15 Brent 101.22 +1.00

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 25.08.2022 13:08

Франция превзошла 90% в заполнении газохранилищ

По данным на утро четверга, Франция довела до 90,06% резервы газа, предназначенные для предстоящей зимы, сообщила газета Lе Figaro со ссылкой на европейскую платформу Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

Таким образом, отмечает издание, страна приближается к поставленной правительством цели достичь 100% в ноябре, чтобы выдержать потенциальные трудности энергоснабжения, которые в Европе связывают с событиями на Украине.

Накануне глава французского комитета по регулированию энергетики Эмманюэль Варгон заявила, что ситуация Франции с заполнением газовых хранилищ лучше, чем у других европейских стран. "Наша цель - 100% заполнения к началу зимы. Мы совершенно уверены, что добьемся этого", - сказала Варгон в эфире телеканала BFMTV.

Le Figaro поясняет, что основанием для заявления, что ситуация Франции с резервами газа лучше, чем у других, является то, что Париж рассчитывает на максимально заполненные хранилища к зиме, а также на новый плавучий терминал СПГ в Гавре, который, как ожидается, начнет действовать в будущем году, чтобы обеспечить готовность к потенциальным дальнейшим проблемам с газоснабжением.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ГАЗ, ХРАНИЛИЩА


Похожие новости


Макрон обвинил Россию в использовании энергии в качестве оружия Французские энергоемкие компании переходят на мазут во избежание остановки из-за дефицита газа Министр энергетического перехода Франции призвала быть готовым к полному отключению российского газа Французский министр экономики призвал готовиться к полному отключению российского газа Премьер Франции призвала учитывать возможность прекращения поставок российского газа TotalEnergies будет участвовать в разработке катарского газового месторождения

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az