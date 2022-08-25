Франция превзошла 90% в заполнении газохранилищ

По данным на утро четверга, Франция довела до 90,06% резервы газа, предназначенные для предстоящей зимы, сообщила газета Lе Figaro со ссылкой на европейскую платформу Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).
Таким образом, отмечает издание, страна приближается к поставленной правительством цели достичь 100% в ноябре, чтобы выдержать потенциальные трудности энергоснабжения, которые в Европе связывают с событиями на Украине.
Накануне глава французского комитета по регулированию энергетики Эмманюэль Варгон заявила, что ситуация Франции с заполнением газовых хранилищ лучше, чем у других европейских стран. "Наша цель - 100% заполнения к началу зимы. Мы совершенно уверены, что добьемся этого", - сказала Варгон в эфире телеканала BFMTV.
Le Figaro поясняет, что основанием для заявления, что ситуация Франции с резервами газа лучше, чем у других, является то, что Париж рассчитывает на максимально заполненные хранилища к зиме, а также на новый плавучий терминал СПГ в Гавре, который, как ожидается, начнет действовать в будущем году, чтобы обеспечить готовность к потенциальным дальнейшим проблемам с газоснабжением.
Встреча Алиева, Пашиняна, и Мишеля пройдет 31 августа
Алиев принял верительные грамоты новых послов трех стран
Алиев принял делегацию спецпредставителя президента Республики Корея
Уровни заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ
ВУЗы Азербайджана и Казахстана подписали меморандумы о сотрудничестве
Apple назначила на 7 сентября презентацию, где представит новые iPhone
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
Еще один ракетный удар нанесен по американской военной базе в Сирии
Бывшему главе КНБ Казахстана Масимову вменяют госизмену и насильственный захват власти
Германия испытывает сложности с поставками оружия Украине - глава МИД
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
Caspian Energy Club дал старт голосованию конкурса «Brand Award Azerbaijan»
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ