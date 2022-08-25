Франция превзошла 90% в заполнении газохранилищ

По данным на утро четверга, Франция довела до 90,06% резервы газа, предназначенные для предстоящей зимы, сообщила газета Lе Figaro со ссылкой на европейскую платформу Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

Таким образом, отмечает издание, страна приближается к поставленной правительством цели достичь 100% в ноябре, чтобы выдержать потенциальные трудности энергоснабжения, которые в Европе связывают с событиями на Украине.

Накануне глава французского комитета по регулированию энергетики Эмманюэль Варгон заявила, что ситуация Франции с заполнением газовых хранилищ лучше, чем у других европейских стран. "Наша цель - 100% заполнения к началу зимы. Мы совершенно уверены, что добьемся этого", - сказала Варгон в эфире телеканала BFMTV.

Le Figaro поясняет, что основанием для заявления, что ситуация Франции с резервами газа лучше, чем у других, является то, что Париж рассчитывает на максимально заполненные хранилища к зиме, а также на новый плавучий терминал СПГ в Гавре, который, как ожидается, начнет действовать в будущем году, чтобы обеспечить готовность к потенциальным дальнейшим проблемам с газоснабжением.