Алиев принял верительные грамоты новых послов трех стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты новых послов Таиланда Апирата Сугондхабрирома, Боснии и Герцеговина Адиса Алагича, Доминиканской Республики Элвиса Антонио Алам Лорана, сообщает сайт главы государства. Б.Рустамбеков

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