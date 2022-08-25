Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

24.08 $/bbl +/- WTI 94.89 +1.15 Brent 101.22 +1.00

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 25.08.2022 12:17

Госнефтефонд Азербайджана сократил в 2021г чистую прибыль на 71%

Чистая прибыль Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2021 года составила 1 млрд 556,203 млн манатов, что на 71% ниже показателя 2020 года.

Такие данные приведены в финансовой отчетности ГНФАР за 2021 год, подтвержденной международной аудиторской компанией PWC.

Согласно опубликованной финотчетности, операционный доход Госнефтефонда в 2021 году составил 1 млрд 568,011 млн манатов (спад на 70,6%).

При этом, доходы фонда от курсовой разницы в 2021 году составили 1 млрд 504,135 млн манатов (рост на 21%).

Процентные доходы фонда составили 4,329 млн манатов (спад на 93,3%), дивидендные доходы - 513,091 млн манатов (рост на 50,5%), арендные доходы - 35,906 млн манатов (спад на 43,8%).

Убытки ГНФАР от золотых слитков в 2021 году составили 472,75 млн манатов против дохода годом ранее в размере 2 млрд 59,788 млн манатов.

По данным отчетности, активы ГНФАР в 2021 году в манатном эквиваленте увеличились на 3,4% - до 76 млрд 917,411 млн манатов. В том числе текущие активы фонда увеличились на 3,5% - до 73 млрд 910,573 млн манатов, долгосрочные активы - увеличились на 1,6% - до 3 млрд 6,838 млн манатов.

Обязательства Госнефтефонда сократились на 8,9% - до 584,978 млн манатов.

Капитал ГНФАР в 2021 году увеличился на 3,5% - до 76 млрд 332,433 млн манатов, в том числе капитальные вложения составили 33 млрд 845,78 млн манатов (рост на 4,1%), суммарная нераспределенная прибыль - 41 млрд 825,204 млн манатов (рост на 3,9%).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, ПРИБЫЛЬ, ОТЧЕТНОСТЬ


Похожие новости


Чистая прибыль ГНФАР за 2020г составила около 5,4 млрд манатов Чистая прибыль ГНФАР за 2019г превысила 4,3 млрд манатов Чистая прибыль ГНФАР за 2017г составила около 2 млрд манатов - PWC Чистая прибыль Госнефтефонда Азербайджана за 2016г превысила 6,7 млн манатов за счет доходов от курсовой разницы - PWC Чистая прибыль Госнефтефонда Азербайджана за 2015г превысила 23,5 млн манатов за счет доходов от курсовой разницы - PWC

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az