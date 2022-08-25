Госнефтефонд Азербайджана сократил в 2021г чистую прибыль на 71%

Чистая прибыль Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2021 года составила 1 млрд 556,203 млн манатов, что на 71% ниже показателя 2020 года.
Такие данные приведены в финансовой отчетности ГНФАР за 2021 год, подтвержденной международной аудиторской компанией PWC.
Согласно опубликованной финотчетности, операционный доход Госнефтефонда в 2021 году составил 1 млрд 568,011 млн манатов (спад на 70,6%).
При этом, доходы фонда от курсовой разницы в 2021 году составили 1 млрд 504,135 млн манатов (рост на 21%).
Процентные доходы фонда составили 4,329 млн манатов (спад на 93,3%), дивидендные доходы - 513,091 млн манатов (рост на 50,5%), арендные доходы - 35,906 млн манатов (спад на 43,8%).
Убытки ГНФАР от золотых слитков в 2021 году составили 472,75 млн манатов против дохода годом ранее в размере 2 млрд 59,788 млн манатов.
По данным отчетности, активы ГНФАР в 2021 году в манатном эквиваленте увеличились на 3,4% - до 76 млрд 917,411 млн манатов. В том числе текущие активы фонда увеличились на 3,5% - до 73 млрд 910,573 млн манатов, долгосрочные активы - увеличились на 1,6% - до 3 млрд 6,838 млн манатов.
Обязательства Госнефтефонда сократились на 8,9% - до 584,978 млн манатов.
Капитал ГНФАР в 2021 году увеличился на 3,5% - до 76 млрд 332,433 млн манатов, в том числе капитальные вложения составили 33 млрд 845,78 млн манатов (рост на 4,1%), суммарная нераспределенная прибыль - 41 млрд 825,204 млн манатов (рост на 3,9%).
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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