ВУЗы Азербайджана и Казахстана подписали меморандумы о сотрудничестве

Представители вузов Азербайджана и Казахстана в четверг подписали меморандумы о сотрудничестве. В частности, Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова подписал 4 меморандума о сотрудничестве с НИИ "Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии", Азербайджанским государственным экономическим университетом, Азербайджанским техническим университетом и Институтом микробиологии. Х.Насирзаде

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