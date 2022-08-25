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Наука и образование 25.08.2022 12:19

ВУЗы Азербайджана и Казахстана подписали меморандумы о сотрудничестве

Представители вузов Азербайджана и Казахстана в четверг подписали меморандумы о сотрудничестве.

В частности, Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова подписал 4 меморандума о сотрудничестве с НИИ "Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии", Азербайджанским государственным экономическим университетом, Азербайджанским техническим университетом и Институтом микробиологии.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОБРАЗОВАНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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