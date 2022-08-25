Германия испытывает сложности с поставками оружия Украине - глава МИД

Продолжение поставок вооружений ФРГ Украине осложняется тем, что бундесвер испытывает нехватку с собственным оснащением, заявила в интервью ZDF глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Дальнейшие поставки вооружения из ФРГ будут непростым делом, сказала Бербок. Причина - недостаточное оснащение собственных войск", - передает телеканал.
"К сожалению, наше положение таково, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов", - сказала министр.
По ее словам, в результате оборонной промышленности ФРГ пришлось производить оборудование специально для Украины. В то же время Бербок заявила о необходимости новых поставок вооружений Киеву осенью и о том, что в ближайшее время Германия передаст Украине системы ПВО Irris-T.
Кроме того, глава МИД ФРГ упомянула об ухудшении отношений Германии со странами Восточной Европы и Балтии, которое наблюдалось за последние годы. Согласно ее оценкам, одной из причин были разногласия стран по поводу проекта "Северный поток 2". В то же время, уточнила она, сложности возникли при передаче немецких вооружений странам Восточной Европы, которые взамен должны были направлять заменяемое более старое оружие Украине. Бербок добавила, что поставки тяжелых вооружений ФРГ в Восточную Европу шли "нерешительно".
Южнокорейские компании могут принять участие в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура - Алиев
Встреча Алиева, Пашиняна, и Мишеля пройдет 31 августа
В международном аэропорту в Зангилане началась летная проверка радиотехнических средств
В Азербайджане зарегистрировано новое НБКО
Уровни заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ
ВУЗы Азербайджана и Казахстана подписали меморандумы о сотрудничестве
Apple назначила на 7 сентября презентацию, где представит новые iPhone
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
Caspian Energy Club дал старт голосованию конкурса «Brand Award Azerbaijan»
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ