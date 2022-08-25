Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели более $66 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $66,1 млн.
На аукционе 23 августа ЦБА продал банкам инвалюты на $48,9 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $66,1 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В январе-июле 2022 года ГНФАР на валютных аукционах продал $2 млрд 951,5 млн (спад на 8,6% по сравнению с январем-июлем 2021 года - ИФ).
В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).
Б.Рустамбеков
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