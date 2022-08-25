Шахбазов согласен с саудовским коллегой о текущих тенденциях на рынке нефти

Азербайджан поддержит будущие инициативы в рамках ОПЕК+ по минимизации негативных последствий для рынка нефти, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

"Тенденция формирования цен фьючерсных контрактов на нефть без учета баланса спроса и предложения приводит к высокой волатильности и снижению ликвидности на рынке нефти, что в итоге приводит к нестабильности. Это нежелательная ситуация для участников нефтяного рынка в условиях глобального энергетического кризиса, который усугубляется геополитическими факторами", -написал Шахбазов в своем микроблоге в Twitter.

Министр добавил, что Азербайджан всегда поддерживает деятельность ОПЕК+, обладающего эффективным и действенным механизмом регулирования для стабилизации мирового рынка нефти.

"Я разделяю озабоченность своего саудовского коллеги, принца Абдель Азиза бин Салмана Аль-Сауда и выражаю свою солидарность с будущими инициативами в рамках ОПЕК+, направленными на минимизацию последствий для рынка нефти, страдающего от высокой волатильности", - подчеркнул министр.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил Bloomberg, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он.

"Фьючерсный и физический рынки становятся все более разобщёнными", - отметил он. Министр отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

"Скоро мы начнем работу над новым соглашением (о регулировании добычи - ИФ) на период после 2022 года, которое будет основано на нашем предыдущем опыте, достижениях и успехах. Мы намерены сделать новое соглашение более эффективным, чем прежде. Когда мы видим, как нынешняя опасная волатильность подрывает основы рынка и его стабильность, наша решимость лишь увеличивается", - заявил Абдулазиз бен Сальман.

Н.Аббасова