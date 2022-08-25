Шахбазов согласен с саудовским коллегой о текущих тенденциях на рынке нефти

Азербайджан поддержит будущие инициативы в рамках ОПЕК+ по минимизации негативных последствий для рынка нефти, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.
"Тенденция формирования цен фьючерсных контрактов на нефть без учета баланса спроса и предложения приводит к высокой волатильности и снижению ликвидности на рынке нефти, что в итоге приводит к нестабильности. Это нежелательная ситуация для участников нефтяного рынка в условиях глобального энергетического кризиса, который усугубляется геополитическими факторами", -написал Шахбазов в своем микроблоге в Twitter.
Министр добавил, что Азербайджан всегда поддерживает деятельность ОПЕК+, обладающего эффективным и действенным механизмом регулирования для стабилизации мирового рынка нефти.
"Я разделяю озабоченность своего саудовского коллеги, принца Абдель Азиза бин Салмана Аль-Сауда и выражаю свою солидарность с будущими инициативами в рамках ОПЕК+, направленными на минимизацию последствий для рынка нефти, страдающего от высокой волатильности", - подчеркнул министр.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил Bloomberg, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.
"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он.
"Фьючерсный и физический рынки становятся все более разобщёнными", - отметил он. Министр отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".
"Скоро мы начнем работу над новым соглашением (о регулировании добычи - ИФ) на период после 2022 года, которое будет основано на нашем предыдущем опыте, достижениях и успехах. Мы намерены сделать новое соглашение более эффективным, чем прежде. Когда мы видим, как нынешняя опасная волатильность подрывает основы рынка и его стабильность, наша решимость лишь увеличивается", - заявил Абдулазиз бен Сальман.
Н.Аббасова
Южнокорейские компании могут принять участие в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура - Алиев
Встреча Алиева, Пашиняна, и Мишеля пройдет 31 августа
Уровни заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ
ВУЗы Азербайджана и Казахстана подписали меморандумы о сотрудничестве
Apple назначила на 7 сентября презентацию, где представит новые iPhone
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
Еще один ракетный удар нанесен по американской военной базе в Сирии
Бывшему главе КНБ Казахстана Масимову вменяют госизмену и насильственный захват власти
Германия испытывает сложности с поставками оружия Украине - глава МИД
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
Caspian Energy Club дал старт голосованию конкурса «Brand Award Azerbaijan»
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ