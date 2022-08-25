Встреча Алиева, Пашиняна, и Мишеля пройдет 31 августа

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян, а также глава Евросовета Шарль Мишель встретятся в Брюсселе 31 августа, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Армении.

"В Брюсселе 31 августа запланирована трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля", - отметили в правительстве.

В последний раз такая трехсторонняя встреча прошла в Брюсселе 22 мая.