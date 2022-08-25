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Здравоохранение 25.08.2022 14:04

Уровни заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире упала за неделю на 9%, смертность снизилась на 15%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 15 по 21 августа заболеваемость коронавирусом упала во всех шести регионах, сильнее всего она уменьшилась в Африке (на 25%), в Европе (на 20%) и в Америке (на 18%).

При этом в ВОЗ отмечают, что некоторые страны изменили свои стратегии тестирования на COVID-19, в результате чего представлено меньшее количество тестов, и соответственно фиксируется меньшее количество заболеваний.

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 5,3 млн новых случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса упало во всех регионах, кроме Африки и западной части Тихого океана, где оно увеличилось на 183% и 8% соответственно. В остальных регионах фиксировали падение смертности, сильнее всего - в Европе (на 30%).

В целом за неделю по всему миру зафиксировано 14 тыс. связанных с COVID-19 летальных исходов.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 598 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,4 млн смертей от последствий заболевания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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