В международном аэропорту в Зангилане началась летная проверка радиотехнических средств

В международном аэропорту в Зангилане (Восточно-Зангезурский экономический район -ИФ) начался облет средств радиотехнического обеспечения полетов, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"Летная проверка проводится с применением полностью автоматизированного комплекса Aerodata AD-FIS-112, установленного на борту самолета бизнес-класса ATR 42-500", - говорится в информации.
По данным AZAL, все важные международные коды и позывные ICAO, EUROCONTROL и IATA, необходимые для аэронавигационного обеспечения Зангиланского международного аэропорта, уже получены.
"Оснащение Международного аэропорта в Зангилане радиотехническим оборудованием аэронавигационного обеспечения полетов также полностью завершено. Аэропорт планируется ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года", - говорится в сообщении.
Строительство международного аэропорта в Зангилане началось весной 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 000 метров, ширина - 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час.
Н.Аббасова
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