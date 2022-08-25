Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

24.08 $/bbl +/- WTI 94.89 +1.15 Brent 101.22 +1.00

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 25.08.2022 14:14

В международном аэропорту в Зангилане началась летная проверка радиотехнических средств

В международном аэропорту в Зангилане (Восточно-Зангезурский экономический район -ИФ) начался облет средств радиотехнического обеспечения полетов, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"Летная проверка проводится с применением полностью автоматизированного комплекса Aerodata AD-FIS-112, установленного на борту самолета бизнес-класса ATR 42-500", - говорится в информации.

По данным AZAL, все важные международные коды и позывные ICAO, EUROCONTROL и IATA, необходимые для аэронавигационного обеспечения Зангиланского международного аэропорта, уже получены.

"Оснащение Международного аэропорта в Зангилане радиотехническим оборудованием аэронавигационного обеспечения полетов также полностью завершено. Аэропорт планируется ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года", - говорится в сообщении.

Строительство международного аэропорта в Зангилане началось весной 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 000 метров, ширина - 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗАНГЕЗУР, АЭРОПОРТ, ТЕСТЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az