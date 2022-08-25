"Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") заключил контракт с корейской Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) на сооружение "турбинных островов" на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, сообщила российская компания.
Как поясняется в сообщении, KHNP "построит порядка 80 зданий и сооружений на четырех энергоблоках станции, а также закупит и поставит оборудование и материалы для "турбинных островов" АЭС".
"KHNP присоединяется к пулу квалифицированных участников проекта, среди которых крупные египетские компании, отобранные для привлечения к строительным работам на площадке", - сказал старший вице-президент АО АСЭ по управлению проектами сооружения АЭС Александр Корчагин, чьи слова приводятся в сообщении.
В ноябре 2015 г. Россия и Египет подписали межправсоглашение о строительстве АЭС. EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) по АЭС "Эль Дабаа" был заключен 31 декабря 2016 г.
Госкорпорация начала сооружение станции в конце июля, залив первый бетон под АЭС. Предполагается, что начало строительства второго блока состоится в ноябре этого года.
Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2028-2029 гг.
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