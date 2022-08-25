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Бизнес и законодательство 25.08.2022 14:53

В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 16 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО "Saffron Estates", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

По данным ведомства, уставный капитал компании составляет 16 млн 100 манатов, она зарегистрирована 3 июня 2022 года.

Официальным представителем общества является Эльшан Мурсалов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, КОМПАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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