В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 16 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО "Saffron Estates", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве. По данным ведомства, уставный капитал компании составляет 16 млн 100 манатов, она зарегистрирована 3 июня 2022 года. Официальным представителем общества является Эльшан Мурсалов. Б.Рустамбеков

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